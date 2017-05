Centomila consumatori hanno valutato gli addetti del settore e le insegne in gara divise in 17 categorie: fra queste, spicca, nella categoria Mettiamoci a Tavola, 100 Montaditos. In questa seconda edizione del premio Asso del Franchising, 100 Montaditos si è aggiudicata anche il Super Premio con il punteggio medio più alto fra le insegne in gara

Due premi Asso del Franchising, il riconoscimento conferito ai franchisor da Assofranchising, l’Associazione italiana del Franchising, per 100 Montaditos, la catena di ristoranti specializzata nella cucina tradizionale spagnola che fa parte di gruppo Restalia.

Centomila consumatori hanno valutato gli addetti del settore e le insegne in gara divise in 17 categorie: fra queste, spicca, nella categoria Mettiamoci a Tavola, 100 Montaditos, che si distingue per la formula casual food basata sulle tradizioni popolari della cucina andalusa. L'Andalusia è la regione di origine di questa catena, nata quindici anni fa nei pressi di Huelva, località nota agli appassionati di flamenco.

In questa seconda edizione del premio, 100 Montaditos si è aggiudicata anche il Super Premio Asso del Franchising, con il punteggio medio più alto fra le insegne in gara.

In Italia 100 Montaditos ha aperto (in 31 comuni, dal Veneto alla Sicilia) 45 locali, dei quali 14 in Lazio (11 a Roma), e 11 in Lombardia (4 a Milano). Fra le location, in prevalenza cittadine, vi sono anche i centri commerciali, come il Globo a Busnago, Centro Sarca e Bicocca Village a Milano, Anagnina e Euroma2 a Roma, Centro Campania a Marcianise.

"I premi di Assofranchising rappresentano per 100 Montaditos e l’intero Gruppo cui apparteniamo un grande riconoscimento -commenta Pablo Cantillana, Europe Manager Director di 100 Montaditos-. Da sempre mettiamo al centro della nostra offerta i consumatori di tutte le età, ai quali desideriamo far vivere un'esperienza divertente e originale, in un ambiente piacevole e accogliente. Questo traguardo ci conferma ancora una volta il consenso degli italiani nei confronti del nostro format e dei nostri prodotti di qualità".

100 Montaditos ha una rete di 400 ristoranti in franchising in Spagna, e altri 42 all’estero. Gruppo Restalia gestisce anche i marchi Cervecería La Sureña e The Good Burger. Nel 2014 Restalia ha battuto il record di settore della ristorazione organizzata spagnola con l’apertura di 140 nuovi ristoranti in tutto il mondo. Attualmente Restalia, oltre che nel nostro paese, è presente in Belgio, Cile, Colombia, Guatemala, Messico, Portogallo, Spagna e Stati Uniti, con una rete in franchising composta da oltre 550 stabilimenti attivi a livello globale.