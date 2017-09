Con ViviSmart cambia l’educazione alla corretta alimentazione

ViviSmart vede riuniti Barilla, Coop Italia, Danone, Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop e Fondazione Istituto Danone. Si tratta di realtà importanti e solide che si pongono il comune obiettivo, attraverso il coinvolgimento di circa 2 milioni e mezzo di cittadini tra famiglie, medici di medicina generale, scuole ed esercizi commerciali di Milano, Genova, Parma e Bari, di diffondere pratiche virtuose per aggregare famiglie e ragazzi intorno al modello alimentare mediterraneo, che accompagnato dalla giusta attività motoria, è alla base di un corretto stile di vita. ViviSmart propone nei fatti un modello innovativo di approccio multifattoriale alla problematica degli stili di vita non corretti che si rivolge simultaneamente e in contesti diversi (ma con messaggi univoci, semplici e coinvolgenti) alle famiglie delle città selezionate, ai punti di vendita, alle scuole, ai medici di medicina generale - individuati per l’importante ruolo rivestito in questo ambito.

Beatrice Lorenzin ha presentato a Roma il progetto ViviSmart e i suoi protagonisti

Tramite le nuove tecnologie, la piattaforma www.progettovivismart.it e l’hashtag #abcdpervivismart, il progetto -le cui attività instore e online inizieranno a partire dal 30 settembre- mira ad avviare un percorso di sensibilizzazione che aumenti il grado di consapevolezza in tema di alimentazione equilibrata.

Il Progetto Pilota realizzato su 100 famiglie, da settembre 2017 a maggio 2018, con il coinvolgimento della Simg (Società Italiana di Medicina Generale), avrà l’obiettivo di sviluppare un pionieristico modello di intervento che, attraverso strumenti mirati e counseling, punterà a stimolare e favorire il cambiamento dello stile di vita di un gruppo di famiglie con almeno un bambino di età compresa tra i 6 e i 10 anni e con problemi di sovrappeso in almeno uno dei componenti del nucleo. I progressi saranno monitorati e valutati attraverso parametri predefiniti, da cui deriveranno preziose informazioni scientifiche.