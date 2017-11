10°Convegno Aideco: industria cosmetica a dialogo con i dermatologi

Aideco – Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia – ha riunito a Milano i maggiori professionisti del settore dermo-cosmetologico nelle varie aree scientifiche in occasione del 10° Convegno Nazionale, appena concluso. Molti i temi in programma con particolare attenzione alla dermatologia pediatrica, alle allergie cutanee, all’acne, alla tricologia e all’invecchiamento cutaneo. Spazio anche alle nuove terapie e al trattamento/prevenzione delle più importanti patologie dermatologiche. Ampie sezioni, inoltre, dedicate alla medicina estetica e alla beauty routine.

“In continua crescita, Aideco ha sempre coinvolto grandi professionisti del settore, provenienti dai diversi ambiti della moderna dermo-cosmetologia. A loro è dedicato il nostro decennale, questa volta organizzato nella sede storica del distretto industriale italiano – sottolinea il prof. Leonardo Celleno, dermatologo Università Cattolica di Roma e presidente Aideco. Le varie sessioni hanno affrontato gli argomenti che contraddistinguono l’interesse dei vari settori polidisciplinari della dermo-cosmetologia. È stato dato spazio al confronto diretto con l’industria cosmetica per rinforzare il dialogo tra i ricercatori e le esigenze di chi produce e commercializza prodotti cosmetici”.

Di notevole interesse la panoramica dell’Osservatorio allergologico sulle allergie cutanee che riguarda le forme allergiche scatenate da componenti vari, tra cui cosmetici, alle patologie croniche, come le orticarie, per cui sono oggi disponibili nuove e promettenti terapie.

Tra i focus del Convegno, la sessione dermatologia pediatrica racchiude alcuni argomenti di maggiore novità del convegno come la paidocosmetologia, (dal greco παιδος/paidos, fanciullo), il settore della cosmetica che include i prodotti pensati per l’igiene e la cura dei neonati (0-36 mesi) e dei bambini (3-12 anni). I paidocosmetici, come detergenti, emollienti e protettivi, devono essere formulati ad hoc per rispettare le esigenze di una pelle delicata e molto più fragile rispetto a quella degli adulti. Gli interventi degli esperti chiariscono gli aspetti più controversi della dermatologia infantile e il loro trattamento con prodotti cosmetici sicuri, privi di conservanti e coloranti.

La tricologia, ramo della dermatologia, ha occupato uno spazio di grande rilievo durante il Convegno. Affrontato anche il tema dell’acne, fenomeno in aumento per il quale, tuttavia, "la giusta detersione e l’utilizzo di cosmetici specifici può favorire la diminuzione e cura dell’acne, senza ricorrere necessariamente ai farmaci” - ha proseguito il prof. Celleno.

Un importante spazio è stato dedicato al tema “Le sostanze naturali in dermatologia: uso sistemico e topico” - in collaborazione con Siste - Società Italiana di Scienze Applicate alle Piante Officinali e ai Prodotti per la Salute – che ha preso in rassegna alcune sostanze attive di origine vegetale che possono essere usate come compendi nel trattamento dermatologico, quali ad esempio i Probiotici nella Dermatite Atopica.

Tra le altre tematiche, la beauty routine secondo i rappresentanti dell’Associazione Donne Dermatologhe Italia (DDI): il corretto uso quotidiano dei cosmetici e la scelta dei prodotti più indicati aiuta la pelle a essere bella, curata e in salute.

In collaborazione con la Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche (Sicc), è stata dedicata una sessione alla “Cosmetologia funzionale”, all’interno della quale è stato trattato un tema connesso al decennale Aideco: “Dieci anni di innovazione” in un settore innovativo e tecnologico, ma anche dedicato alla bellezza ed al miglioramento dell’immagine del sé.

Non è mancata una finestra sull’Europa e sulle normative di settore comuni ai Paesi dell’Unione Europea, con una sessione dedicata a un aggiornamento tecnico-legislativo sulle normative e sugli organi Europei che vigilano sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.