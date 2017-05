3 pubblicità che danno lezione di gender equality

La comunicazione a sfondo sociale che funziona

Ci sono tematiche nella comunicazione, così come nella cronaca, che arrivano ad ondate, passando presto dall'essere voce di minoranza a trend di discussione globale. È quello che è successo con diversity e gender equality.

La pubblicità, seguendo questi filoni, dà il via a tentativi leciti e più o meno riusciti di entrare all'interno del dialogo sociale a sostegno della brand identity portata in campo. Si pensi a quanto appena realizzato da Samsung con la campagna The Impossible Talk, che parte da un'idea di soluzione fondata eppure -a nostro parere- realizzata con bassa efficacia.

Quando si tratta di rappresentazioni del femminile lo stereotipo estetico-formale è ancor più dietro l'angolo, per non dire in bella vista (ne parliamo in modo approfondito con due grandi creativi su Mark Up n.259 di maggio). Eppure, le nuove generazioni di giovani donne stanno chiedendo sempre più a gran voce di essere dipinte nella loro complessa interezza, oltre svilenti sineddoche che ne colgono solo "una parte per il tutto".

Per farlo come si deve bisogna mettersi nella prospettiva di chi guarda e chi vive in una quotidianità non-eccezionale. Bisogna uscire dagli stilemi più classici del linguaggio advertising e farlo senza ricercare un'emozionalità facile da soap opera e commedia all'italiana.

A seguire vi proponiamo una collezione di 3 recenti iniziative pubblicitarie selezionate da Ads of the World che offrono una buona ispirazione in materia.

1- La bambola che ha scelto di guidare

Audi Spagna ce la fa. E lo fa bene, superando le due milioni di visualizzazioni con una bambola dallo stile principesco che se la cava da sola.

2- Fearless Girl

Non si tratta di uno spot, ma di un video che spiega l'iniziativa offline attuata con successo da McCann in Usa. L'agenzia pubblicitaria ha dato vita a un notevole dibattito su social e media tradizionali con la statua Fearless Girl, simbolicamente posizionata a New York proprio davanti a toro di WallStreet. Un'idea realizzata per il cliente State Street Global Advisors.

3 - The Race is On

Lo spot realizzato da Mcgarrybowen per Western Union è stato lanciato poco meno di due mesi fa ed è diventato virale.