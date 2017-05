Accenture inaugura il Customer Innovation Network

A Milano, tra i grattacieli di Porta Vittoria, apre un hub per lo studio dell’innovazione per il retail, per la moda e per i beni di consumo

Inaugurato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha aperto i battenti il 30 maggio 2017 l’Acin (Accenture Customer Innovation Network), un luogo dove Accenture studia e dimostra l’innovazione soprattutto per il retail, la moda e i beni di largo consumo. L’Acin si è trasferito da Assago Milano Fiori (sede storica in cui è stato situato per anni) nel centro di Milano e va a integrare le rete globale di Accenture che comprende anche i poli di Singapore, Chicago, Manila e Bangalore. Il nuovo centro di basa sul concetto di open innovation a cui concorrono soggetti quali start-up, partner tecnologici, università e esperti di settori. Il focus dell’Acin è lo studio e la sperimentazione dell'innovation journey in cui le aziende possono simulare l’esperienza del consumatore attraverso una molteplicità di processi e attività.

La presenza e il rilancio dell’Acin nel cuore di Milano è anche il riconoscimento verso una città che negli ultimi anni ha dimostrato di essere pienamente agganciata all’innovazione e alla capacità di produrre Pil come pochissime altre. Secondo il sindaco Sala “Milano è una città che funziona perché, semplicemente, ognuno fa la sua parte e tutti concorrono al successo. Oggi le valutazioni di investimento internazionale sono focalizzare su poche e importanti città e, tra queste c’è Milano che sta registrando una crescita e l’arrivo di soggetti fino a ieri non presenti”.

Angelo D’Imporzano, Senior Managing Director di Accenture, responsabile consumer goods & retail per Europa e America Latina ha dichiarato: “L’Acin di Milano è in grado di supportare le organizzazioni che cercano di guadagnare competitività, mettendole in connessione con il più ampio ecosistema digitale, aiutandole a creare nuove opportunità di business in un’epoca in cui l’innovazione è un elemento critico per la crescita dell’intero Paese. La rinomata conoscenza italiana dei settori moda e alimentare rende Milano lo scenario perfetto per guidare i nostri clienti a una migliore comprensione dei trend emergenti e dei consumatori, nonché per assicurare che idee originali si traducano in soluzioni innovative in grado di alimentare le performance aziendali.”