Accordo Banco Bpm-Bei: 600 milioni per finanziare pmi e Mid Cap

Siglata un'intesa che metterà a disposizione i finanziamenti tramite quattro Prestiti Globali

Siglato il primo accordo di collaborazione tra Gruppo Banco Bpm e la Banca europea per gli investimenti (Bei). L'intesa è finalizzata al finanziamento delle pmi e delle Mid Cap.

Nel dettaglio, Bei mette a disposizione 600 milioni di euro che Gruppo Banco Bpm, nato lo scorso gennaio dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, collocherà tramite quattro Prestiti Globali: due del totale di 400 milioni destinati alle pmi e due di 200 milioni alle Mid Cap, ripartiti sull’intera rete del Gruppo.

Gli interventi sono destinati ad aziende attive in diversi settori: industria, servizi, turismo e agricoltura; saranno finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento produttivi, nonché al fabbisogno di capitale circolante. L’importo massimo per singolo finanziamento è di 12,5 milioni da rendere con rate semestrali nell’arco di 10 anni per le pmi; per le Mid Cap il massimo è 25 milioni.

“Saranno finanziate iniziative di piccola e media dimensione che contribuiscono alla crescita, occupazione, innovazione, protezione dell’ambiente, approfittando della presenza capillare di Gruppo Banco Bpm sul territorio”, ha dichiarato Miguel Morgado, direttore della Bei per l’Italia.