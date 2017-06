Acqua Sangemini on air si propone come alimento naturale

La nuova campagna conferma il tentativo di posizionamento tra gli integratori per sportivi e salutisti

Dopo un investimento in visibilità come acqua ufficiale del Giro d’Italia, Sangemini torna in comunicazione con una campagna televisiva nazionale in onda sulle principali reti (Rai e Mediaset). Ripresi per l'occasione i temi del posizionamento e della brand identity dell'acqua come alimento attraverso due soggetti da 15 secondi.

Una nuova fase di pianificazione che guarda al consolidamento dell'immagine di integratore naturale con contenuto di bicarbonati rivolta a un target sportivo e salutista. Il marchio di Acque Minerali d’Italia, la holding della famiglia Pessina, si propone come veicolo per apportare sostanze utili all’organismo capaci di reintegrare e nutrire, come il Calcio Biodisponibile, ed adatte a tutte le fasce di età.