Acqua SodaStream si racconta via consumo responsabile

Una campagna stampa per promuovere l’utilizzo del'acqua del rubinetto. Questa l'iniziativa adv lanciata da SodaStream per il gasatore Power Black, comunicato in accompagnamento al claim "l’acqua frizzante senza carico pesante".

L'attività di marketing, pianificata da Carat, è on air con continuità per tre settimane sui principali quotidiani nazionali e fa leva sul consumo responsabile, un trend con sempre maggiore potenziale. Il messaggio è infatti studiato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione dell’inquinamento dovuto alla produzione, al trasporto e allo smaltimento delle bottiglie di plastica.

La sostenibilità come punto di forza, dunque, attraverso un'operazione che "va ad aggiungersi e a integrare le campagne già avviate per raggiungere gli italiani su tutte le piattaforme e touchpoint fisici e digitali", come sottolinea Petra Shrott, Marketing Maanger Sodastream Italia.