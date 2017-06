Activia punta sul consumo on the go al femminile

Il nuovo formato Activia da bere è protagonista di una campagna multicanale che si rivolge a donne dinamiche, segmentate in 3 categorie

Activia guarda all'inserimento nel lifestyle fuori casa con la nuova proposta Da Bere, una referenza con pack "on the go" che si può consumare fino a 4 ore fuori dal frigo. Il prodotto, disponibile in quattro gusti, è al centro di una campagna rivolta a un target femminile dinamico.

Lo storytelling dei diversi soggetti pubblicitari si rivolge a diversi tipo di donna: la mamma, la fashionista e la business woman, tutte accomunate dall'avere nella borsetta Activia da bere, presentato come "must have" di supporto quotidiano. Un approccio che supporta ulteriormente lo stile di alimentazione sano dell'audience di riferimento (i tempi della focalizzazione funzionale sull'ingrediente bifidus sono lontani).

Il concept Dove e Quando Vuoi si sviluppa attraverso una strategia di comunicazione multicanale che comprende Tv, digital (programatic) e originali attivazioni below the line per coinvolgere le donne italiane. Con l’obiettivo di sostenere l’engagement tra le consumatrici è stata inoltre creata l’iniziativa #TramActivia, a bordo del quale si potrà assaggiare il nuovo prodotto in compagnia di influencer digitali e ospiti speciali, presenti nel corso di appuntamenti ad hoc.

Credits

Pianificazione Media: Mindshare

Campagna TV: Young&Roubicam Italia

Video web: Mosaicoon

Attivazione below the line: ALL Communication / IGP Deacaux / Kinetic

Social Media: The Big Now