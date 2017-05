Secondo locale caffè/ristorante Armani in Italia: apre a Bologna nella centralissima galleria Cavour. Già scelto anche lo chef.

All'interno della Galleria Cavour Giorgio Armani ha scelto uno spazio adatto per aprire il suo secondo Emporio Armani Caffè e Ristorante: saranno due locali uno di fronte all'altro, e Galleria Cavour è una destinazione centralissima della Dotta, anche per chi vuol fare shopping di lusso internazionale.

Insieme al suo team di architetti, Giorgio Armani in persona ha ideato il concept del locale, che si sviluppa su una superficie complessiva di 300 mq e comprende zona caffè e ristorante di circa 100 mq, che può accogliere 42 ospiti e un dehors di 60 metri da 25 posti.

"Bologna rappresenta un’importante meta turistica e sono particolarmente orgoglioso di questa apertura in uno dei luoghi più significativi dello shopping cittadino - commenta lo stilista -. Questo secondo Emporio Armani Caffè in Italia rientra nella strategia del gruppo, volta a rafforzare la presenza nell’ambito della ristorazione nel nostro Paese. L'equilibrio tra locale e internazionale è per noi vitale, ed è in linea con il messaggio di Emporio, che ha uno stile moderno e metropolitano".

Secondo il Resto del Carlino lo chef del nuovo ristorante bolognese di Armani sarà Ivan Poletti. Armani ha sviluppato il suo concetto di caffè e/o ristorante anche all'estero, a New York, a Parigi, a Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Tokyo.