Addio a Enrico Riccardo Morando, pioniere del Pet Food in Italia

Protagonista di un settore che cresce di anno in anno, Enrico Morando ha creato ed ha guidato insieme alla famiglia l’azienda che porta il suo nome. Negli anni ’50, come amava raccontare, tornando da un viaggio a Marsiglia, incuriosito da un manifesto pubblicitario di pet food, con caparbietà e determinazione ha deciso di iniziare anche in Italia la produzione degli alimenti per cani e gatti, allora sconosciuta, sfidando istituzioni pubbliche e difficoltà burocratiche. In poco tempo le sue capacità imprenditoriali gli hanno consentito di avviare e poi potenziare diversi siti produttivi, aprendo con successo la strada ad un mercato del tutto inesplorato fino a quel momento.

Enrico Morando lascia il testimone ai figli, Giovanni e Walter, già amministratori dell’azienda, e ai nipoti, Franco e Laura, quotidianamente presenti in azienda da dieci anni e che con lui hanno continuato la tradizione di famiglia. Un’azienda dinamica, 100% italiana, tra le più moderne in Europa, dotata di avanzate tecnologie, sul mercato con i brand Migliorcane e Migliorgatto - Miocane e Miogatto.

La famiglia con affetto e riconoscenza ricorda l’uomo, padre e nonno, e l’imprenditore che ha scritto la storia del pet food in Italia.