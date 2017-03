Adigeo (Verona) apre i battenti il 30 marzo

Ece, il megagruppo immobiliare tedesco che promuove il progetto scaligero, ha appena ufficializzato la data di apertura del centro commerciale Adigeo a Verona: sarà il 30 marzo 2017 alle 9, quindi in anticipo rispetto al calendario previsto.

Ece comunica che Adigeo è già stato completamente affittato. La commercializzazione è stata curata da Studio Conte. Apriranno, dal 30 marzo in poi, più di 130 negozi su una Gla di circa 47.000 mq. Fra le insegne, Interspar quale magnete alimenare, insegne notissime a livello internazionale come gli immancabili Bershka-Zara-Zara Home-Pull&Bear, l'altrettanto immancabile H&M, e poi Douglas, Mediaworld, Fielmann, JD Sports, Snipes e Superdry, ma anche marchi italiani molto conosciuti come Calzedonia, Carpisa, Piquadro, Rinascimento, Trussardi Jeans.

Alcune attività alzeranno la saracinesca dopo il 30 marzo: fra queste spicca per dimensioni e notorietà internazionale la catena irlandese Primark, che aprirà durante l’estate: lo "store" di Adigeo sarà il primo flagship di Primark in Veneto.

"Che Adigeo sia completamente affittato prima dell’apertura conferma la scelta azzeccata del luogo e dell’idea da cui si è sviluppato- è il commento di Christoph Augustin, Managing Director International di Ece e responsabile del progetto-. Ringrazio tutte le imprese e i lavoratori impegnati nella costruzione, ma sono grato anche del sostegno dell’amministrazione comunale, provinciale, regionale e di tutti gli enti coinvolti".

Ricordiamo che Ece ha sviluppato Adigeo in stretta collaborazione con il promotore immobiliare italiano Cds Holding e Cds Costruzioni nel ruolo di general contractor. L’ammontare dell’investimento è stato di circa 170 milioni di euro, e il nuovo centro commerciale dovrebbe creare nel complesso circa 1.000 posti di lavoro.

Ece, che gestirà il centro commerciale Adigeo, è in pista per ottenere la certificazione di sostenibilità Gold in conformità con i parametri Leeds sulle proprietà immobiliari.

Mille posti anche per il Vinitaly

"Con l'apertura anticipata di Adigeo eviteremo la sovrapposizione dei primi giorni con Vinitaly -aggiunge Jerry Boschi, Managing Director di Ece Italia- riducendo le preoccupazioni delle autorità locali rispetto al traffico veicolare. Abbiamo messo a disposizione degli organizzatori del Vinitaly circa 1.000 parcheggi per il periodo della fiera, per aiutare la gestione dei visitatori in arrivo”. Il centro commerciale offre un parcheggio per complessivi 2.000 posti auto.

Adigeo sarà il primo shopping centre nel comune di Verona. Fa parte di una ben più ampia riqualificazione di quartieri industrialmente dismessi nella periferia sud veronese, e si trova a circa 3 km dal centro storico, e a 500 metri dallo svincolo autostradale di Verona Sud.

Adigeo sarà collegato al nuovo servizio di Metrobus locale.