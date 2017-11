Aedes Siiq S.p.A. in collaborazione con iP2 Entertainment, società leader nello sviluppo di parchi tematici al coperto, hanno firmato il progetto del nuovo Com (Caselle Open Mall) con National Geographic Partners LCC, per un accordo di durata decennale dall'apertura di Caselle Open Mall, che sorgerà vicino all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle Torinese.

All'interno dei complessivi 113.000 mq di Gla del Caselle Open Mall, giocherà un ruolo particolarmente attrattivo e originale il Fec (Family edutainment center), il primo in Europa a marchio National Geographic: avrà una Gla di 5.000 mq dedicati a parco divertimenti destinato a ragazzi di età compresa tra 5 e 13 anni; atelier gestiti da Reggio Children per bimbi da pochi mesi a 5 anni; e poi cinema multisala di 5.000 mq e area ristorazione di 6.000 mq divisi tra 4.800 di food court e 1.200 mq di bar e locali.

Non mancherà, ovviamente, l'offerta merceologica tradizionale: il centro commerciale vero e proprio disporrà di 200 negozi, 6.000 mq dedicati al Food&Beverage, 15.000 mq per il leisure, 8.000 posti auto complessivi (shopping centre + Fec).

"Il format prevalente dei centri commerciali in Italia non è molto cambiato negli ultimi 15 anni, salvo poche e minime variazioni, e malgrado l'avvento di grandi cambiamenti sul mercato -ha detto oggi a Cannes Giuseppe Roveda, ad di Aedes Siiq- Sono passati dieci anni da quando abbiamo acquisito il sito dove sorgerà Caselle Open Mall, e dopo un lungo lavoro di progettazione siamo arrivati alla definizione di un format che rompe gli schemi dell'impostazione tradizionale e standardizzata dei centri commerciali: Caselle Open Mall non solo soddisfa la domanda e le esigenze dell'utenza, ma vuole anticipare le future evoluzioni del retail real estate".