Agroalimentare: dotazione finanziaria Ue aumentata a 179 milioni

Promozione dei prodotti food nell'agroalimentare comunitario: il budget disponibile cresce. Ci sono ancora cambiamenti nelle priorità tematiche

Investimenti per l'agroalimentare. Il 15 novembre la Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha adottato il programma di lavoro annuale per il 2018 sulla promozione dei prodotti agricoli e alimentari, sulla base del reg. Ue 1144/2014. Il budget per il cofinanziamento delle azioni di promozione è stato notevolmente aumentato, passando dai 133 milioni di euro del 2017 ai 179,1 milioni di euro disponibili per i programmi che saranno selezionati nel 2018 (+34,7%), la cui durata può andare dai 12 ai 36 mesi.

Andando a guardare nel dettaglio gli importi degli stanziamenti e come sono variati rispetto all’anno precedente, si conferma l’orientamento generale più volte dichiarato dalla Commissione di voler concentrare le risorse disponibili verso le iniziative rivolte a paesi non UE con il più alto potenziale di crescita e verso i progetti multipli, ovvero quelli presentati da organismi proponenti di Stati Membri diversi. A proposito di paesi target, si segnala come siano stati ulteriormente semplificati i raggruppamenti di aree geografiche per i programmi semplici, tanto da essere arrivati solo a due topic specifici (4 e 5), più uno “paniere” valido per tutte le altre aree, mentre per i progetti multipli si è proceduto a separare nettamente le proposte sul mercato interno (topic A, B e C) da quelle sui paesi terzi (topic D).

In particolare, continua a calare il budget disponibile per i progetti semplici sul mercato interno, mentre cresce del 19% quello per i progetti semplici sui paesi terzi e addirittura sale dell’83,7% quello destinato ai progetti multipli.

Infine si evidenzia che, come nei due anni precedenti, una parte dei fondi stanziati per le azioni che saranno selezionate nel 2018 è rivolta a settori particolari:

carne ovina / caprina sostenibile , per cercare di contrastare l'impatto delle difficoltà in corso che il mercato sta vivendo (topic 3 – progetti semplici);

, per cercare di contrastare l'impatto delle difficoltà in corso che il mercato sta vivendo (topic 3 – progetti semplici); campagne destinate ad aumentare il consumo di frutta e verdura nell'UE nell’ambito della promozione di un'alimentazione sana (topic B – progetti multipli), una risposta diretta alle difficoltà che il settore ortofrutticolo ha dovuto affrontare a causa dell'embargo russo.

Prossimo step: pubblicazione nel gennaio 2018 degli inviti a presentare proposte, in cui sarà resa nota la scadenza per la submission dei progetti di promozione tramite il portale CHAFEA.