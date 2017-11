Agroittica Lombarda acquisisce Fjord per 3,4 milioni di euro

Agroittica Lombarda, l’azienda di Calvisano (BS) leader mondiale per la produzione di caviale (brand Calvisius), si è aggiudicata in asta, presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va), Fjord, società nota per l’omonimo storico marchio degli affumicati, presente sul mercato dal 1969.

“Agroittica, eccellenza italiana per la qualità del caviale prodotto nei propri allevamenti, vuole giocare un ruolo di leadership nell’area dei prodotti affumicati - ha spiegato il presidente Giovanni Pasini - in particolare in quella del salmone dove è già presente con i marchi Calvisus, Agroittica e Cavalier. Un mercato in continua crescita: i dati dei consumi stimano che il mercato italiano valga oltre 300 milioni di Euro”.

“L’operazione - ha commentato Carla Sora, direttore generale - potrà sviluppare importanti economie di scala: Fjord è nel nostro stesso mercato, ha un’importante vocazione allo sviluppo di nuovi prodotti e alla crescita nella ricerca e sviluppo. Questa operazione di M&A ci darà la possibilità di utilizzare l’importante esperienza commerciale e la stessa rete di vendita di Agroittica, la capacità produttiva dello stabilimento di Busto Arsizio di Fjord e l’ottenimento di forti sinergie tra marchi conosciuti da decenni per gli elevati standard qualitativi”.

Fjord, il cui marchio è tra i più noti sul mercato italiano per la produzione di prodotti ittici affumicati di alta qualità vantava fatturati di rilievo con circa 32 milioni di ricavi nel 2013 e quasi 30 milioni nel 2014. Il volume d’affari è crollato a 23 milioni di Euro nel 2015 a causa del periodo di profonda crisi attribuibile sia a fattori interni che di mercato. Crisi sfociata poi nella richiesta di un concordato preventivo, trasformatosi in fallimento a giugno 2017.

Agroittica Lombarda, con oltre un centinaio di dipendenti e circa 24 milioni di fatturato, conosciuta per i propri brand nel settore dei prodotti ittici di eccellenza, ha deciso di valorizzare il patrimonio di know how, le capacità di ricerca e sviluppo e la forte propensione all’innovazione nel settore, aggiudicandosi in asta, dopo diversi rilanci, per un controvalore finale di 3,451 milioni di euro, il polo produttivo e logistico di Varese.

Il progetto di sviluppo che sottende questa acquisizione mira a confermare la Lombardia quale polo di eccellenza per la produzione di specialità ittiche a livello internazionale.

L’intervento infatti manterrà in vita, rafforzandolo, l’importante polo produttivo del varesotto e grazie alle sinergie produttive e distributive che verranno sviluppate, rafforzerà la leadership di Agroittica Lombarda sui mercati nazionali e internazionali.