I risultati del 1° trimestre 2017 pubblicati da Ahold Delhaize riflettono performance improntate a forte crescita dei risultati basilari del conto economico: le vendite nette aumentano del 65,1% a 15,9 milioni di euro (ma +61,4% a cambi costanti), il net income registra 356 milioni, +72,8% (+68,2% a cambi costanti).

L'integrazione tra i due gruppi distributivi (Ahold e Delhaize) sta viaggiando a rtimo spedito, con sinergie di 56 milioni di euro prodotte nel 1° trimestre.

"Un primo trimestre 2017 con buoni incrementi di margini nonostante il contesto in deflazione soprattutto negli Usa -è il commento di Dick Boer, Ceo of Ahold Delhaize-. I buoni risultati si devono anche ai progressi che abbiamo fatto nella strategia Better Together: a dieci mesi dalla fusione tra Ahold e Delhaize, siamo a buon punto sulla strada dell'integrazione".

I mercati europei tradizionali e storici (Olanda e Belgio) tengono bene. "Albert Heijn continua a migliorare rinnovando l'assortimento, sia nei supermercati sia nel commercio online. Bol.com ha aumentato la quota di vendite dei prodotti Plaza, offrendo oggi più di 15 milioni di prodotti, incrementando la base di clienti in Belgio".

Ahold Delhaize segnala, oltre le forti performance del mercato belga, una crescita delle vendite nei paesi dell'Europa centro-orientale, area trainata da Romania e Serbia, e con il supporto della Repubblica Ceca.

"Siamo incoraggiati dal positivo sviluppo di due fattori combinati -prosegue Boer- il cash flow in aumento nonostante una più elevata capital expenditure. Questo ci permette di investire nei canali e nelle aree chiave, e di restituire nel contempo liquidità residua ai nostri azionisti. Per l'anno in corso l'obiettivo è di realizzare sinergie nette pari a 220 milioni, inclusi i 56 milioni prodotti fino adesso".