AIIPA, IV gamma: forte ripresa dei consumi nel terzo trimestre 2017

Prosegue il trend positivo iniziato nel primo semestre del 2017: la IV gamma in Italia continua a crescere. Come evidenziano i dati Nielsen, l’incremento nelle vendite di ortofrutticoli di IV gamma nei mesi da luglio a settembre, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, è stato pari al+5,3% in volume e al +5,4% a valore.

L'espansione nei consumi è stata determinata principalmente dall’allargamento del parco acquirenti: il numero di famiglie che acquistano prodotti di Quarta Gamma, infatti, ha raggiunto quota 19,4 milioni.

“I dati parlano chiaro, gli italiani riconoscono sempre di più le potenzialità della nostra categoria – commenta Gianfranco D'Amico, presidente di AIIPA IV gamma. Il contestuale incremento della frequenza degli atti di acquisto rappresenta un segnale importante di accreditamento nei confronti della IV gamma. Acquistano i nostri prodotti non solo per la qualità e il forte valore aggiunto ma anche per la continua capacità di innovare.”