Al via la nuova campagna Valfrutta “Fatevi un sacco di bene”

Parte il piano di comunicazione Valfrutta con una nuova campagna multicanale che prevede affissioni, stampa, radio e un innovativo progetto digital in via di sviluppo.

Protagonisti tre linee di prodotto: i Cotti a Vapore, gamma premium di vegetali e cereali, già un successo sul mercato da anni, I Pronti al Vapore e i Frullati Veggie, novità assolute in questo momento.

Il claim della campagna è “Fatevi un sacco di bene”, che trova l’ideale sintesi visiva in un sacco di iuta con al suo interno uno dei tre prodotti Valfrutta con i suoi ingredienti principali, proprio come se fossero stati appena raccolti dal campo. Il messaggio unisce in sé tre concetti chiave per il marchio di Conserve Italia: elevata qualità e naturalità degli ingredienti, velocità di preparazione e praticità di consumo.

Sempre meno tempo per cucinare e per dedicarsi alla preparazione di piatti di qualità: ai consumatori di oggi Valfrutta offre la possibilità di assaporare tutta la genuinità e il gusto di ingredienti naturali in prodotti subito pronti da mangiare, senza bisogno di cucinare.

Oltre alla comoda confezione “apri e gusta”, I Pronti al Vapore puntano sul gusto con quattro ricette naturali: Cous cous con Carote, Piselli, Zucchine e Peperoni, Bulgur, Quinoa, Riso Rosso con Pomodori e Olive verdi, Riso Basmati, Lenticchie con Bocconcini e Salsa di Soia, Farro conOlive nere, Pomodori Secchi e Capperi.

I Frullati 100% Veggie, invece, sono tre mix di sola frutta e verdura100%. Pera Finocchio e Zenzero, Mango Mela Zucca e Carota, Frutti di Bosco Barbabietola Carota Nera. Il punto forte di questi innovativi frullati è il fattore nutritivo: ogni bicchiere equivale a due delle cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura consigliate.