Vecchio Amaro del Capo on air per parlare di italianità ai Millennials

Un nuovo spot che rilancia il prodotto dopo il restyling dell'immagine, che si indirizza ulteriormente al target 20-35 anni

I primi frame sottolineano il successo internazionale della referenza con un mix di volti e accenti stranieri, per poi ritornare in patria con focalizzazione sulle origini italiane. Questo lo storytelling al centro della nuova pubblicità firmata da PubliOne per Vecchio Amaro del Capo.

Distilleria Caffo riporta così on air dopo un restyling dell'immagine e del design della bottigli già presentata in anteprima a Vinitaly 2017. Lo spot dall'atmosfera festosa, fresca ed estiva è on air sulle emittenti nazionali, ma anche sui canali online e sui social, dove il brand vanta un buon engagement Instagram e Facebook.

Un marketing che si indirizza ulteriormente al target tra i 20 e i 35 anni, composto da consumatori che stanno spostando i trend del settore alcolico verso nuove direzioni disimpegnate (birra contro vino) e di riscoperta delle tradizioni (amari). La campagna si sviluppa inoltre offline su alcune testate di settore.