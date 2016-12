Amazon fa spazio all’agroalimentare made in Italy

L'organizzazione Cia-Agricoltori Italiani ha lanciato su Amazon il portale eCommerce Agricommy, un Consorzio digitale per offrire nuove opportunità di vendita ai piccoli e medi imprenditori.

Stando ai dati dell'Osservatorio eCommerce del Politecnico di Milano sono oltre 5 milioni gli italiani che acquistano online l'agroalimentare, con una crescita stimata di circa il 23% all'anno. Questo il contesto in cui si inserisce la partnership stretta tra Cia-Agricoltori Italiani e il colosso dello shopping virtuale Amazon.

L'accordo ha portato allo sbarco in rete dell'organizzazione con Agricommy, un Consorzio digitale dedicato ai prodotti agroalimentari made in Italy (vino, olio, funghi secchi, ecc.), che potranno essere acquistati agevolmente e ricevuti a casa in poche ore. Un'opportunità per i produttori e per la filiera corta, che guarda a ulteriori sviluppi futuri.

Come sottolinea la Cia in una nota: