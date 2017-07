Anche il gelato evolve seguendo 3 tendenze food 2017

Dalla riscoperta delle tradizioni con gusto territoriale all'innovazione vegan, bio o con tocco esotico. Anche il gelato, ricetta che pare abbia origine nella Firenze del Rinascimento, evolve nel tempo seguendo le nuove macro-tendenze alimentari.

Ecco allora i 3 trend per l'estate 2017 rilevati da Foodora, che fanno da specchio e conferma di quei più ampi fenomeni food oggi tanto discussi. Per ognuno anche qualche esempio di chi ha saputo innovare per primo.

1 - Back to Basics (con spirito gourmet o minimal)



Sono sempre di più le gelaterie che continuano a tramandare l’antica arte del gelato secondo tradizione. Nella città in cui è nato, Firenze, La Sorbettiera porta avanti la propria storia con ingredienti tipici della propria terra. Il gusto imperdibile? Pera in vino, cotta ovviamente in chianti​. Tra i gusti più classici non può certo mancare il cioccolato. A Milano Chocolat è specializzato nel nettare degli idei: qui è possibile trovare anche il puro modicano 100%​. Bene anche la semplicità degli ingredienti secondo il nuovo trend "less is more!". Ad Amsterdam, ad esempio, Nice utilizza solo quattro ingredienti per i suoi ghiaccioli anguria e menta: anguria, zucchero di canna, succo di limone fresco e menta.

2 - Back to Earth (con tocco green, salutista ed esotico)



La riscoperta della propria terra è una tendenza sempre più gustosa, che va di pari passo con una più forte sensibilità ambientale applicata anche al food. A Roma, il locale Fattore Gelato​ utilizza ingredienti freschi e che fanno bene al pianeta. Il cioccolato nella variante allo zenzero, ad esempio,​ è un must. Da Fata Morgana a Roma, invece, è possibile ordinare il sushi-gelato come dal giapponese: nel menù si trova un sushi misto da 8 pezzi di crema e frutta. Sempre più in voga insieme al tocco esotico anche il gelato per vegani: si pensi anche al lancio del classico cornetto Algida in questa nuova variante. Restando sull'artigianale, invece, sempre per questo regime alimentare una proposta è l'utilizzo di solo latte di mandorla per la ricetta del gelato, come nel caso di Luz Almond a Brisbane.

3 - Back to Black (con tocco tecnico-estetico)



Per chi invece fosse più interessato alle sperimentazione due sono i trend del momento. Il primo, portato avanti ad esempio da Woop Woop Icecream a Berlino, è l’utilizzo del nitrogeno liquido a -196°C​ per la preparazione del gelato. Il secondo, invece, è perfetto per gli Instagram Addicted: il gelato nero​, super fotogenico! Lanciato circa un anno fa in America, con il nome di Coconut Ash, ha un colore davvero particolare, che nella ricetta originale è dato dalla cenere di cocco o di mandorla. A Milano è possibile provarne una variante ancora più nuova da Gusto 17​, nella versione al carbone e scaglie di cioccolato.