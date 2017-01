Ancora ridotti gli investimenti nel marketing online

Solo il 40% dei punti di vendita è rintracciabile nelle mappe per smartphone. Il local Seo è una frontiera da sviluppare

Il Local Seo è una tecnica di marketing che permette al geolocalizzazione attraverso servizi come Google Maps. È particolarmente importante perché consente al punto di vendita di essere rintracciato attraverso le mappe e i link presenti nelle varie risorse del web. Secondo uno studio realizzato da Instilla su 42 grandi catene per un totale di 27.900 punti di vendita, solo il 40% è presente sulle mappe.

Un’assenza che ha un controvalore in termini di fatturato di difficile computazione ma comunque tangibile, soprattutto se si tiene in considerazione che nel 2015 gli utenti italiani di smartphone hanno effettuato 700 milioni di ricerche. E di queste, l’86% aveva come obiettivo trovare prodotti o servizi nella propria zona. Secondo Alessandro Manzi, Seo specialist di Instilla: "L’utente mobile è un utente “che si muove” e deve ottenere il risultato più utile nel minor tempo possibile. Per questo motivo i motori di ricerca devono mostrare risultati situati nelle vicinanze dell’utente o nell’area geografica che l’utente è intenzionato a visitare”.

Un esempio di applicazione Local Seo è la mappa della grande distribuzione disponibile online che consente di geolocalizzare i punto di vendita della grande distribuzione e i centri commerciali con dettaglio di informazioni.