Apofruit: valutazioni sul campo per la mela Regal’You

Verso la metà di settembre diversi soci della cooperativa Apofruit hanno visitato il campo prova dedicato alla produzione della nuova varietà di mela club Regal’You, dove hanno potuto constatare le qualità di questo frutto che si raccoglie pochi giorni dopo la varietà Golden.

Dal punto di vista produttivo la mela Regal’You si caratterizza per la resistenza alla ticchiolatura, per la buona resa produttiva e per l’alta percentuale di frutti di prima qualità con calibro 75/85, ma anche dal punto di vista qualitativo presenta caratteristiche molto interessanti: l’elevato grado brix già in raccolta (media superiore ai 15°), la forma, il colore e il gusto la rendono immediatamente riconoscibile. Molto apprezzabile anche la conservabilità: la Regal’You mantiene le sue caratteristiche organolettiche per oltre 10 mesi.

Dopo una prima fase di sviluppo, che quest’anno ha interessato una decina di ettari di mela Regal’You, il progetto sta destando grande interesse e nei prossimi anni si arriverà a circa 80 ettari. La nuova varietà sarà commercializzata da Apofruit a marchio Regal’In e, per le sue caratteristiche organolettiche, distribuita principalmente sul mercato nazionale.