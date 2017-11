L’importanza del post-click marketing

Come analizzare al meglio i dati e le performance di una campagna. Se ne parla allo Iab Forum di Milano

La continua evoluzione tecnologica sta portando il mercato del digital marketing sempre più verso la performance. Il mondo delle performance è una grande opportunità perché permette di stabilire con clienti relazioni sostenibili e scalabili nel tempo. Non sempre, tuttavia, si è in grado di analizzare il loro andamento per interpretare al meglio i dati e i risultati delle campagne a performance.

L'appuntamento per affrontare queste tematiche è all prossimo IAB FORUM di Milano nel corso del workshop dove Antevenio Italia dedicherà un intervento al "Post-click Marketing – Il lato umano delle performance digitali" (29 Novembre, ore 16.30, Sala Yellow 2).

“Se si vuole davvero parlare di performance si deve dare sempre più importanza a quello che accade dopo aver generato l’interesse iniziale espresso con un click”, spiega Massimo Martini, general manager Antevenio Italia e relatore del workshop.

I temi. Si approfondiranno in particolar modo la catena del valore nella lead generation per la vendita di prodotti complessi e di servizi, l’arte e la scienza di una landing page e come la creatività e le emozioni siano sempre protagoniste nella qualificazione delle lead.

“Condivideremo strumenti e idee che aiuteranno i marketer a sviluppare e implementare strategie di analisi dei risultati in grado di individuare i touch point su cui intervenire per ottimizzare il Roi delle campagne”, aggiunge Massimo Martini.