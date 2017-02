I risultati 2016 della società italiana portano in luce alcune tendenze del comparto. All'estero lo scontrino medio più alto è degli Stati Uniti, territorio dove si prepara l'apertura di una nuova business unit.

Un 2016 per Arredatutto.com che conferma la passione degli italiani e degli stranieri per l'arredo e il design Made in Italy. Stando ai dati della società, la categoria merceologica trova nell'eCommerce un buon alleato, con il totale di accessi al sito che è stato pari a quasi 4 milioni e mezzo di pagine e in crescita del 28,3% rispetto al 2015 (40% da mobile).

“Il design italiano è sempre più apprezzato, sia in Italia, sia nel resto del mondo, e ciò si riflette ampiamente nel nostro 2016”, evidenzia Demetrio Triglia, presidente di Arredatutto. Vediamo allora quali sono i dati rilevati dal portale, che fanno da indice per più ampie tendenze:

Gli acquirenti si dividono equamente tra uomini e donne, con il nostro Paese che guida la classifica del fatturato (1,6 milioni di euro), seguito da Francia (1,1 milioni di euro) e Regno Unito (670.000 di euro). Lo scontrino medio in Italia si attesta intorno ai 666 euro, con al traino le città di Milano (795 euro), Genova (775 euro) e Verona (755 euro). A livello globale, invece, lo scontrino medio è di 868 euro e in testa ci sono gli Stati Uniti (1483 euro), seguiti da Spagna (1121 euro) e Polonia (1076 euro). Timing. Gli italiani preferiscono acquistare complementi d’arredo nel fine settimana e i mesi in cui sono state registrate più transazioni sono gennaio – quindi in generale il periodo dei saldi – e marzo – che con la primavera porta voglia di rinnovare e abbellire la casa. Anche il resto d’Europa predilige gennaio, mentre in America, Africa e Asia si acquista maggiormente nel mese di novembre. Brand. Sempre rispetto al parco di offerta Arredatutto, Smeg e Kartell risultano essere i marchi più acquistati in Italia, mentre in Francia, Regno Unito e Germania, oltre a Smeg, riscuotono successo Olimpia Splendid, Connubia by Calligaris e Falmec. Negli Stati Uniti il più richiesto è invece Bontempi Casa.

Lo scorso novembre, in linea con la domanda espressa dal mercato, Arredatutto ha annunciato l’apertura di una nuova business unit negli Stati Uniti, Arredatutto Inc., con sede commerciale a Chicago.