Assofranchising partner del Salone del Franchising Milano

Assofranchising porterà il suo know-how nel rinnovato Salone Franchising Milano (SFM) con un'adesione sin dall’edizione 2017 e un piano di stretta collaborazione con RDS Expo, che organizza SFM e fa parte di Campus Fandango Club, gruppo con pluriennale esperienza nell'organizzazione e gestione degli eventi. L'obiettivo è una semplificazione dell’offerta fieristica auspicata dagli operatori del settore.

Dal 2018 la collaborazione assumerà la forma di supporto operativo, con forte attenzione al franchising autentico individuato dal sigillo garanzia conferito da Assofranchising.

"Spetta ad Assofranchising, la più grande Associazione di rappresentanza del settore, e a me personalmente, per il ruolo che mi è stato affidato, interpretare le esigenze del settore e rispondere ai segnali che provengono dalle aziende stesse" commenta Italo Bussoli, Presidente di Assofranchising-. E oggi tocca ad Assofranchising la responsabilità di incoraggiare e promuovere una semplificazione dell’offerta fieristica, apportando conoscenze nel nuovo progetto del Salone Franchising Milano. È necessario quindi uno sforzo comune per offrire ai brand un’unica grande fiera che rappresenti tutti, grandi e piccoli operatori in franchising con modalità e proposte nuove".

"Il Salone di Milano diventa quindi l’unico evento nazionale del franchising -aggiunge Antonio Fossati, presidente di RDS Expo, società che detiene il Salone Franchising Milano con Fiera Milano- e potrà contare sulla presenza di tutte le importanti associazioni di settore per diventare l’hub di questo mercato".

"Mi fa particolarmente piacere –commenta Marco Moretti, presidente di Fandango Club – che questo risultato arrivi proprio grazie al connubio tra l’esperienza e la serietà degli organizzatori storici di SFM e la nostra realtà, la cui missione è trasformare ogni fiera in evento".