Athena: inaugurata la nuova sede di Bologna

A Bologna, all’interno del nuovissimo Cortese Business Center, in Via del Faggiolo 1/13°, trova spazio la nuova sede di Athena, azienda specializzata nell’ambito dei processi di category management. Il crescente consolidamento della posizione di Athena nel settore, avvenuto nell’arco di pochi anni, ha richiesto l’introduzione di nuovi reparti e un continuo ampliamento dell’organico. Una crescita che ha reso inadeguati gli spazi della sede storica di Via Calzolari.

Numeri e progetti importanti, che a fronte della relativamente giovane età dell’azienda guidata dal CEO Paolo Malucelli, hanno portato Athena a crescere in modo repentino e da qui l’esigenza di trasferirsi in una sede più grande ed attrezzata. "Questi risultati - prosegue Malucelli - sono il frutto del lavoro e della competenza delle persone che compongono il nostro staff. Allo stesso tempo non possiamo esimerci dal ringraziare JDA, di cui da anni siamo partner commerciale e di servizi, che ci ha affidato nel corso degli anni progetti sempre più importanti in realtà distributive sia in Italia che all’estero, permettendoci così di accrescere il nostro bagaglio di esperienze e competenze".

I nuovi uffici, ridefiniti nell’impostazione, negli arredamenti e nell’outfit, disegnati secondo specifiche esigenze organizzative, rendono più agevole il lavoro del personale di Athena, impegnato quotidianamente a migliorare la qualità dei servizi dedicati alle aziende che operano nel settore retail in Italia e all’estero.

La collocazione all’interno del nuovissimo Cortese Business Center, caratterizzato da una struttura moderna e funzionale, risponde pienamente alle esigenze dell'azienda in rapida espansione.