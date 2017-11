Auchan Retail, Alibaba e Ruentex: un’alleanza strategica in Cina

Unite le rispettive expertise nel commercio fisico (offline) e nel digitale (online) per costruire un commercio “figitale” alimentare in Cina

Alibaba Group Holding Limited, Auchan Retail S.A e Ruentex Group hanno annunciato un’alleanza strategica che permetterà di unire le rispettive expertise nel commercio fisico (offline) e nel digitale (online) per costruire un nuovo commercio “figitale” alimentare in Cina.

Nel quadro di questa alleanza strategica, Alibaba Group investirà complessivamente circa 2,88 miliardi di dollari per detenere, direttamente o indirettamente, il 36,16% del capitale di Sun Art Retail Group Limited, con l’acquisto delle azioni precedentemente detenute da Ruentex. Anche Auchan Retail rinforza la propria partecipazione al capitale di Sun Art.

Al termine di questa transazione, Auchan Retail, Alibaba Group e Ruentex deterranno rispettivamente 36,18%, 36,16% e 4,67% del capitale di Sun Art. Auchan Retail continuerà a consolidare la sua filiale Sun Art nei propri dati finanziari.

Sun Art è uno dei leader della distribuzione alimentare multi-format in Cina. Al 30 giugno 2017 vi opera con una superficie totale di circa 12 milioni di metri quadrati. Presente in 29 province, regioni autonome e comuni sul territorio cinese, Sun Art attualmente conta 446 ipermercati di una superficie massima di 17.000 metri quadrati sotto insegna RT-Mart e Auchan. Sun art è attivo anche con superstore e dei negozi “figitali” di ultra prossimità sotto insegna Auchan Minute.

Questa alleanza dimostra la visione "new retail" di Alibaba: capitalizzare sul proprio approccio online e le nuove tecnologie, collaborando strettamente con i propri partner commerciali, per rispondere alle attese dei consumatori cinesi sempre più esigenti. L’alleanza è anche in totale coerenza con la Visione 2025 di Auchan Retail “Auchan cambia la vita”.

Basandosi sui punti di forza dei tre partner, l’alleanza intende offrire a 1,3 miliardi di consumatori cinesi una nuova esperienza di acquisto, decisamente “figitale”.

«Insieme ai suoi nuovi partner, il Gruppo Alibaba è lieto di essere in grado di ridisegnare il commercio di domani grazie alla trasformazione digitale», ha dichiarato Daniel Zhang, Ceo di Alibaba Group. «I negozi fisici sono un must nel percorso del consumatore. Nell'era digitale, devono essere arricchiti da servizi personalizzati grazie alle nuove tecnologie di elaborazione dei dati. Riunendo completamente i nostri canali online e offline e quelli dei nostri partner, non vediamo l'ora di offrire ai consumatori cinesi un'esperienza di acquisto originale e piacevole».

Per Wilhelm Hubner, Ceo di Auchan Retail: «Questa alleanza con Alibaba è stata facilitata dalla nostra visione condivisa per il futuro del commercio in Cina. Riunire i principali partner commerciali globali, leader nel commercio fisico e nel commercio digitale in Cina, ci consentirà di offrire a centinaia di milioni di consumatori cinesi un'esperienza di acquisto integrata di eccellente qualità».

Combinando i punti di forza delle tre società, la nuova alleanza consentirà a tutte le attività di Sun Art di beneficiare dell'ecosistema digitale di Alibaba. Questo le digitalizzerà e apporterà ai negozi Sun Art (RT-Mart e Auchan) soluzioni “figitali”, come per esempio un processo di fulfillment perfetto ed un’esperienza clienti sempre più personalizzata.