Auchan Retail Italia in partnership con Avios

La partnership rappresenta un’opportunità di raccogliere punti Avios per i clienti italiani e soddisfa inoltre le esigenze dei 5 milioni di utenti LaTua!Card

Avios, la valuta di ricompensa viaggi leader nel settore, avvia la partnership con il programma fedeltà di Auchan Retail Italia, LaTua!Card, che offrirà ai clienti la possibilità di convertire i punti LaTua!Card in Avios. A partire da marzo 2017, gli iscritti a questi programmi fedeltà residenti in Italia potranno ottenere punti Avios anche facendo la spesa presso oltre 1.000 punti di vendita ipermercati Auchan, supermercati Simply e negozi Lillapois ricevendo 1 punto Avios ogni 2 punti LaTua!Card , da utilizzare per numerosi premi di viaggio Avios che includono voli, notti in hotel e noleggi auto. “Siamo estremamente felici di collaborare con Auchan Retail Italia. Avios è una valuta internazionale che conta milioni di iscritti in tutto il mondo: il nostro obiettivo principale è quello di dare valore ogni giorno ai nostri clienti, offrendo loro sempre nuove possibilità di raccolta" dichiara Pier Paolo Bucalo, country manager Italy di Avios.

La partnership offre inoltre agli iscritti Avios in Italia la possibilità di raccogliere e utilizzare punti con i programmi Meridiana Club, British Airways Executive Club e Iberia Plus, beneficiando della portata globale della valuta Avios e dell’accesso alle diverse rotte internazionali di Meridiana, British Airways, Iberia e delle compagnie partner di oneworld®.