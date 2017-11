Bistrot Century Ave di Autogrill, nel quartiere degli affari di Pudong, presenta ai clienti cinesi un'offerta di piatti italiani, pizza e pasta fatti a mano, pane appena sfornato, verdure coltivate localmente e prodotti tradizionali

Autogrill, tramite HMSHost International, approda in Cina con il suo primo Bistrot, il concept realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (Unisg) di Pollenzo (Cn).

Bistrot Century Ave, nel quartiere degli affari di Pudong, presenta ai clienti cinesi un'offerta di piatti italiani, pizza e pasta fatti a mano, pane appena sfornato, verdure coltivate localmente e prodotti tradizionali. In Cina aumenta l’interesse per l’alimentazione internazionale, e quella italiana, unita alla cultura del bere, sta diventando uno status symbol diffuso nei grandi centri urbani come Hong Kong, Pechino e, appunto, Shanghai.

È proprio nei grandi centri urbani, dove la cucina italiana si adatta ai gusti orientali, che nasce uno stile fusion. Bistrot propone piatti locali con ricette realizzate con ingredienti del posto, e uno stile di consumo adattabile alla clientela di Shangai.

Il menù presenta molte ricette tipiche della tradizione italiana (a partire dalla pizza) rivisitate secondo le abitudini culinarie cinesi (pasti orizzontali, cibi soffici e digeribili, grande attenzione alla sicurezza del cibo), con rivisitazione anche del servizio che prevede solo quello al tavolo.

Come accade in tutti i più di 20 Bistrot nel mondo, distribuiti tra aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade e centri urbani, HMSHost International collaborerà con fornitori locali che condividono i principi e le guidelines di Bistrot, compresi i temi della sostenibilità e dell'equosolidale. Uno di questi fornitori è The Rainbow of Hope, una piattaforma che fornisce supporto agli agricoltori locali che adottano pratiche agricole ecologicamente sostenibili, come il non-utilizzo di prodotti chimici. Con questo, e altri progetti, HMSHost International vuole favorire le comunità locali per combinare l'autenticità della cucina italiana con il radicamento cultural-gastronomico del territorio.