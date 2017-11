Autogrill aprirà punti di vendita Pret A Manger nei principali aeroporti nordamericani e nel canale aeroportuale e ferroviario europeo. È la prima e virtuosa conseguenza dell'incontro tra uno dei più grandi gruppi della ristorazione mondiale (Gruppo Autogrill) e la catena inglese (Pret A Manger) con oltre 440 negozi in 7 paesi del mondo (Regno Unito, Stati Uniti, Hong Kong, Francia, Cina, Dubai e Singapore), nata a Londra trent'anni fa (nel 1986) con la missione di servire cibo fresco e naturale, di produzione artigianale, con servizio di qualità in un ambiente accogliente.

In base all’accordo, Gruppo Autogrill gestirà le nuove aperture in Nord America attraverso la sua controllata HMSHost, mentre in Europa la gestione sarà affidata a HMSHost International.

I primi due punti di vendita sono previsti nell’aeroporto di Copenhagen all’inizio del 2018, ai quali seguirà l'apertura di un altro Pret A Manger in Olanda.

"Grazie alla partnership con Autogrill apriremo nuovi punti di vendita nei maggiori aeroporti del Nord America, così come in Danimarca e Olanda -conferma Michael Haley, Partnership Director di Pret A Manger-. La scelta del giusto partner è fondamentale per Pret. Ammiriamo la forza delle operation di Autogrill: abbiamo già ospitato il loro team danese nei nostri punti vendita in Gran Bretagna, per la preparazione necessaria in vista dell’apertura nell’aeroporto di Copenhagen. Il menù di Pret, realizzato con cibo fresco e nutriente pronto per essere consumato in movimento, è perfetto per i viaggiatori di oggi".

"I prodotti venduti nei ristoranti Pret A Manger -aggiunge Haley- preparati freschi ogni giorno con ingredienti di provenienza etica, non hanno data di scadenza, perché l’invenduto viene donato a fine giornata ad organizzazioni caritatevoli, contribuendo così a combattere lo spreco alimentare".