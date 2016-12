Balocco riporta i Frollini on air con investimenti continuativi

Un intenso planning per i primi 4 mesi del 2017, con publicizzazione televisiva dell’intera gamma senza olio di palma. Le Girandole e i Novellini si presentano per la prima volta con nuova veste grafica e ricetta.

Un nuovo esordio in comunicazione per l’azienda Balocco di Fossano, che comincia il 2017 con un nuovo flight della campagna televisiva dedicata ai Frollini per la prima colazione. La pianificazione prevede la messa in onda dei video pubblicitari sulle principali emittenti generaliste e digitali (con focus sul prime time) per 4 mesi, a coppie di 2 settimane alternate, per complessive 8 settimane.

Nel periodo programmato saranno trasmessi tutti gli spot dei Frollini nei formati da 10 secondi, sempre seguiti da codini da 5 secondi dedicati a Girandole e Novellini. Questi due prodotti si presentano in particolare con nuova veste grafica e nuova ricetta, con valorizzazione dell’importante operazione di restyling e di ricerca e sviluppo che hanno portato Balocco a proporre l’intera gamma dei frollini senza olio di palma.

Proseguono così con costanza gli investimenti del player dolciario a sostegno della divisione dei prodotti, non solo attraverso una maggiore presenza televisiva ma anche con l'affiancamento crescente del mezzo radio.