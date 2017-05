Banco Bpm mette in campo il volontariato d’impresa

Con il progetto Volontariamo saranno donate 500 giornate lavorative per attività di volontariato

Il volontariato d’impresa come modello per incoraggiare il personale interno a una partecipazione fattiva con le diverse associazioni noprofit. Proseguendo nella strada aperta da Banca Popolare di Milano nel 2015, Banco Bpm si rivolge a tutti i propri dipendenti con Volontariamo, un progetto che vedrà nel 2017 la donazione di 500 giornate di lavoro a organizzazioni su tutto il territorio nazionale, impegnate nelle più disparate opere di sostegno sociale e caritative. I lavori che il personale di Banco Bpm sarà invitato a donare, vanno dalla tinteggiatura dei locali d’accoglienza al servizio nelle mense solidali. Ma anche lo smistamento di prodotti alimentari, del vestiario e dei giocattoli fino a interventi a tutela dell’ambiente. Volontariato partirà da Milano e Verona per raggiungere Bologna e Monza e progressivamente coinvolgere tutte le città italiane in cui Banco Bpm è presente.

"Questa iniziativa – ha dichiarato Salvatore Poloni, Condirettore Generale di Banco BPM – dimostra ancora una volta l’attenzione del Gruppo Banco BPM ai territori di appartenenza, in continuità con la propria tradizione, ed è indice di come la collaborazione tra soggetti diversi rappresenti una pratica di ‘buon esempio’ che alimenta una nuova modalità di esprimere sostegno al tessuto economico, sociale e civile di riferimento".