Barilla offre trattamenti osteopatici in azienda

La mission include l’attenzione per il benessere dei dipendenti. Fin dalla sua nascita, nel 1877, il Gruppo di Parma ha messo al centro del proprio operato il People Care, attraverso una serie di iniziative mirate ad incentivare il benessere delle proprie persone. A cominciare dal fondo sanitario aziendale che è attivo dal 1947 e dal part-time che in Barilla è stato inserito prima che in Italia esistesse un’apposita legge. Sono tuttora molteplici i progetti che testimoniano l’impegno del Gruppo di Parma in questa direzione; il più recente riguarda i trattamenti osteopatici offerti gratuitamente in azienda ai dipendenti per prevenire stress e malattie. Si tratta di uno studio pilota, a cui aderiscono volontariamente 450 dipendenti Barilla, una novità nel panorama delle aziende italiane, che permetterà, per la prima volta, di valutare gli effetti dell'osteopatia sulla vita di lavoratori afferenti a diverse mansioni.

Partito lo scorso novembre ed attivo fino ad aprile 2018, permetterà ai dipendenti di usufruire di un trattamento osteopatico in azienda, realizzato a da un team di osteopati del CIO - Collegio Italiano Osteopatia di Parma. Ogni trattamento è composto da sei sedute, che avvengono in azienda, in appositi spazi allestiti ad hoc. Obiettivo del progetto è dimostrare come utilizzo dell’osteopatia possa ridurre le assenze per malattia, oltre che migliorare la resistenza fisica allo stress lavorativo. Altro intento è di ottenere una diminuzione del numero di richieste medico-specialistiche, nonché la riduzione dell'assunzione di farmaci da parte dei dipendenti, posto che tipico dell'osteopatia è l'approccio preventivo e non curativo.

L’impegno di Barilla sul fronte People Care tocca anche la tavola: si chiama sì.mediterraneo il progetto di educazione alimentare per i dipendenti del Gruppo Barilla, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università Federico II di Napoli e con il contributo del Barilla Nutrition Advisory Board. Menù sostenibili dal punto di vista ambientale ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale per accrescere la consapevolezza dei benefici della Dieta Mediterranea.

E il progetto di Smart Working, che garantisce flessibilità e un migliore rapporto vita personale/lavoro, di cui Barilla è stata precursore lanciandolo già nel 2013, nel 2016 ha visto un ulteriore estensione del programma..

Sempre allo scopo di agevolare i dipendenti nello svolgimento delle loro attività quotidiane anche extra-lavorative, sono stati inoltre introdotti in azienda numerosi servizi cosiddetti salva-tempo, come la raccolta pacchi in azienda per i dipendenti, la lavanderia interna e la possibilità di prenotare dei cestini take-away per cena, con menu sostenibili che prevedono diverse proposte che variano su base settimanale.