Barilla spinge Voiello con tono genuino e premium

Il brand di pasta on air in una serie di nuovi spot che parlano di tradizione e freschezza attraverso il popolare chef Antonino Cannavacciuolo

È in onda dal 25 giugno il primo dei nuovi spot Voiello interpretati da Antonino Cannavacciuolo, il popolare chef che, grazie al programma MasterChef, è diventato sinonimo di genuinità in cucina e nella vita. Per il proprio brand di pasta, dunque, Barilla riconferma il legame con la trasmissione televisiva, selezionando un testimonial che fa da garante di un sapore tradizionale e dalla qualità premium.

L'ambientazione è quella d'origine dello chef, ovvero napoletana, e il profumo quello del mare, per un'immagine di freschezza e armonia stagionale. La struttura dello spot è disegnata sull'usuale modo di fare dello chef, che chiude il video con il claim "Voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi".

La campagna firmata Nadler Larimer & Martinelli è on air sui principali canali tv e sul web con pianificazione Omd. Dopo l'episodio dedicato agli spaghetti Scanalati ne seguirà uno che vede al centro i fusilli Voiello.