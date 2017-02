Basko fidelizza con il primo catalogo premi “aperto”

L'insegna di supermercati (Gruppo Sogegros) lancia una nuova operazione che guarda all'engagement dei clienti Prima Card offrendo la possibilità di convertire i punti in buoni spesa universali.

Sogno o Bisogno? Questa l'iniziativa di marketing lanciata da Basko, insegna di Gruppo Sogegross presente in Italia (prevalentemente Liguria) con 60 supermercati e superstore. L'operazione è dedicata ai possessori di Prima Card, la carta fedeltà del retailer, con i quali si punta a rinsaldare il legame attraverso un'inedita possibilità che comunica la messa al centro del consumatore.

A partire dal 7 febbraio, infatti, i punti raccolti facendo spesa potranno essere utilizzati, oltre che per richiedere i più classici premi per la casa (Tognana, Guardini e Laura Biagiotti) per ottenere buoni spesa universali spendibili ovunque. Sarà sufficiente convertirli per acquistare, ad esempio, "un capo di abbigliamento nel proprio negozio preferito, un soggiorno in una meta ambita o addirittura per coprire una rata del mutuo presso il proprio istituto bancario", sottolinea Giovanni D’Alessandro, Direttore Vendite, Marketing e Comunicazione di Basko.

Un'operazione definita da Basko come primo catalogo "aperto" e che lancia un messaggio di prossimità.