Basko propone arte e musica per avvicinarsi ai consumatori

Basko riconferma la vicinanza ai territori in cui è presente, proponendosi non solo come supermercato, ma anche come punto di aggregazione

La musica è la protagonista della nuova iniziativa promossa da Basko. Arena Tribute prevede infatti un ciclo di quattro serate all’insegna della musica e della buona cucina presentate dal comico Dario Vergassola. Sul palco, al fianco di Dario Vergassola, interverrà lo chef Alessandro Dentone, con momenti di show-cooking che sveleranno al pubblico ricette e “trucchi” utili in cucina. I quattro appuntamenti, che si terranno a partire dal 12 luglio con successive date il 19, 26 luglio e 2 agosto, saranno aperti alla cittadinanza e completamente gratuiti. In ogni appuntamento si sfideranno due tribute band, che suoneranno cover dei brani più conosciuti degli artisti a cui si ispira la loro musica. Ogni gruppo riproporrà i grandi successi della musica italiana, rock e pop anni ’80.

“Dopo il grande successo del Bistrot in Piazza dello scorso anno, Basko ripropone un calendario di appuntamenti dedicati al divertimento e alla buona cucina – commenta Giovanni D’Alessandro, direttore vendite, marketing e comunicazione di Basko. – Con queste serate Basko riconferma la vicinanza ai territori in cui è presente, proponendosi non solo come supermercato, ma anche come punto di aggregazione. Le manifestazioni come Basko Arena Tribute nascono dal nostro desiderio di avvicinarci alle persone, di avere un ruolo attivo sul territorio, un’attitudine da sempre presente in Basko. L’intento è sia di regalare al nostro pubblico quattro serate d’intrattenimento, sia di mostrare i nostri valori. Basko è sul territorio, per animarlo; con il territorio, per la ricerca attenta di fornitori locali a cui offriamo importanti prospettive commerciali e, infine, per il territorio, in quanto tutto questo contribuisce a preservare gli ambienti e i tessuti sociali della città e dei quartieri”. E conclude: “In particolare negli ultimi anni, durante il periodo estivo, si è deciso di esprimere in maniera ancora più forte questa caratteristica naturale della nostra catena e di sviluppare iniziative che consentano al pubblico l’esperienza diretta dei nostri valori, umani e qualitativi”.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21 circa. Per l’occasione, i supermercati Basko che ospiteranno gli eventi saranno aperti con orario straordinario sino al termine dello spettacolo.