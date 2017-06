Beck’s lancia le nuove birre con Taste the World

Si chiamano London Pale Ale e Berlin Golden Bock e traggono ispirazione trendy e di stile dalle rispettive capitali Londra e Berlino. Queste le due nuove birre lanciate da Beck's con la maxy campagna croos-media Taste the World, rivolta in primo luogo a millennials dinamici e cosmopoliti.

Lo spot in onda da domenica 11 giugno fino al 6 agosto è stato ideato dall’agenzia creativa Havas Milan e racconta l'universo variegato delle esperienze giovani attraverso quattro amici. Ad affiancare la pianificazione media, curata da Vizeum, vi è anche un importante progetto digital: Beck’s City Explorers, nuova piattaforma dove gli utenti possono scoprire la guida non convenzionale delle città dedicate ai due nuovi prodotti.

In previsione anche numerosi eventi e attività di tasting, così come un rafforzamento sui canali social insieme allo youtuber Guglielmo Scilla, che produrrà contenuti quali video, foto e pillole legati al concept City Explorers (sviluppato da We Are Social).