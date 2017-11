Gli organizzatori hanno diffuso i primi numeri dell'evento tenutosi a Bicocca Village a Milano: 9.000 contatti, 5.000 curricula raccolti, 2.000 colloqui di lavoro e 1.000 curricula revisionati

Bicocca Village è la sede di Future Job, manifestazione dedicata al lavoro, alla formazione, all’orientamento scolastico/post-scolastico e all’innovazione. A questa rassegna, patrocinata dal Comune di Milano e dalla Città Metropolitana di Milano, con la media partnership di TgCom24, hanno partecipato 18 espositori, tra aziende locali e nazionali, università ed enti di formazione/impiego.

Gli organizzatori hanno diffuso i primi numeri: 9.000 contatti, 5.000 curricula raccolti, 2.000 colloqui di lavoro e 1.000 curricula revisionati: la revisione dei cv è un servizio particolarmente richiesto dai giovani che si propongono per la prima volta sul mercato del lavoro.

Il riscontro, tanto per l’offerta quanto per la domanda, ha superato le previsioni, dicono gli organizzatori. La sola UCI Cinemas, per esempio, ha sponsorizzato l’evento con l’obiettivo di selezionare 100 nuovi addetti, da impiegare fino alla prossima primavera nei multisala di Bicocca e dell’hinterland milanese, mentre diverse aziende giunte all’ultimo minuto non hanno trovato posto.

Per questo motivo, Bicocca Village ha deciso di replicare, facendo di Future Job un appuntamento annuale.

"Sapevamo di poter contare su una formula collaudata, avendo già organizzato nei nostri centri rassegne dedicate al tema del lavoro, ma l’esito di questa edizione è particolarmente positivo, sia in termini di presenze sia per risalto mediatico -commenta Diego Negretti, direttore di Bicocca Village-. Uno dei motivi risiede certamente nella posizione di Bicocca Village, nel cuore del distretto universitario e a ridosso di importanti complessi di uffici e residenziali. Ma altrettanto importanti sono state l’offerta delle aziende, che hanno inteso l’iniziativa come un’opportunità di reclutamento, così come la proposta di momenti di formazione e aggiornamento, ospitati nell’area convegni di Coop".

Questa rassegna conferma anche "il ruolo dei centri commerciali per i quali lo shopping è il fattore centrale di sussistenza, ma solo se integrato in una pluralità di funzioni e finalità sociali -aggiunge Carmen Chieregato, Head of Retail Asset Services and Retail Leasing di Cushman & Wakefield-. È questa la sfida del gestore: comprendere la natura e le potenzialità di ogni singolo centro, conciliando le aspettative economiche di proprietà e retailer, con le esigenze di una comunità articolata e mutabile, i visitatori attivi e potenziali, il territorio e il mercato. Stiamo già lavorando per fare di Future Job un format esclusivo ed esportabile in tutti i centri gestiti, così da poter offrire alle aziende un circuito nazionale con un potenziale di 200 milioni di contatti su base annua".

Cushman&Wakefield è la società che gestisce Bicocca Village, oltre a 58 altri complessi tra centri commerciali e retail park.