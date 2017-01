Biologico sempre più competitivo per l’agricoltura

Prenderà il via da Udine il prossimo 27 gennaio il Bio Tour by Agricola Grains in collaborazione con Nova Agricoltura ed Edagricole

In giro per l’Italia promuovendo il biologico. È presto svelato lo scopo del Bio Tour by Agricola Grains in collaborazione con Nova Agricoltura ed Edagricole, che prenderà il via da Udine il prossimo 27 gennaio, all’interno della fiera AgriestTech.