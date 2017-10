Biraghi: sostegno ai pastori sardi con il Pecorino Solidale

Festeggiamenti in casa Esselunga per il successo intorno al primo bond dell'azienda, nonostante il rating limitato. Sul tema, il parere di Gabriele Roghi, responsabile investimenti di Invest Banca ... See MoreSee Less

Esselunga sfrutta la bond-mania | Mark Up mark-up.it Festeggiamenti in casa del retailer fondato da Bernardo Caprotti per il successo intorno al primo bond dell'azienda, nonostante il rating limitato. Sul tema, il parere di Gabriele Roghi, responsabile ...