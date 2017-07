Birra Corona in tour per un nuovo engagement estivo

Partito il Corona Sunsets Tour, che attraverserà l’Italia da Nord a Sud con una serie di eventi brandizzati

Per l’estate 2017 Corona torna a puntare sul marketing di prossimità itinerante e parte con un tour di eventi costruiti intorno al tramonto, interpretato come momento di identificazione per il marchio e come sinonimo di infinite possibilità da vivere con pienezza. Il Corona Sunsets Tour attraverserà l’Italia da Nord a Sud, mescolando città e località turistiche balneari famose, per coinvolgere i consumatori in esperienze diverse.

Portare l’everyday sunset experience dentro alle città – Padova, Marina di Pietrasanta, Torino, Catania - è il senso delle tappe urbane. Per due giorni un Chiringuito Corona sarà il luogo in centro dove iniziare a prepararsi per celebrare il rito del tramonto, da vivere nel suo luogo ideale: la spiaggia. Per ogni città Corona ha quindi scelto una corrispondente destinazione dotata di una spiaggia e di un locale dove poter godere di quel momento della giornata.

Al piacere di gustare una Corona si affiancheranno numerose attività di engagement: dalla personalizzazione di t-shirt live al body tattoo, al backwall per polaroid istantanee. Culmine del Corona Sunsets Tour è la lunga tappa conclusiva, che si svolgerà a Golfo Aranci in Sardegna dal 14 al 24 agosto.

Il Tour si concluderà ufficialmente la sera del 24 agosto con un grande concerto in spiaggia, che rinnoverà le emozioni del Corona Sunsets Festival, la manifestazione flagship del brand. L’intera attività del tour verrà amplificata attraverso una campagna di comunicazione digital e radiofonica e il coinvolgimento di un gruppo di influencer della rete, raggruppati dall’hashtag #ThisIsLiving.