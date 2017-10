Black Friday: 5 consigli per aumentare le conversioni online

Aspettando l'evento shopping più atteso dell'anno, che ormai è sempre più termometro della predisposizione alla spesa stagionale anche in Italia, MyBank ha stilato 5 suggerimenti semplici ma efficaci per aumentare le conversioni durante questa occasione. Il Black Friday, con successivo lunedì Cyber Monday, quest'anno sarà venerdì 24 novembre.

Parliamo del primo evento che dà il via allo shopping invernale, rappresentando, insieme alle vendite di fine anno, dal 30% al 50% dei ricavi annuali delle vendite al dettaglio. Lo scorso anno le entrate eCommerce relative a questo periodo hanno registrato un aumento del 12% in Spagna, del 16% in Italia e Francia, del 18% in Germania e del 21% nel Regno Unito.

Ecco allora i 5 consigli di MyBank per sfruttare al meglio questa opportunità di vendita e fidelizzazione. Sono consigli utili perché l'occasione porta flussi di traffico superiori alla media, ma valgono in realtà anche per il resto dell'anno:

1 - Una strategia digital a 360 gradi

Durante il Black Friday è fondamentale studiare in anticipo una strategia di marketing online. Infatti, quando si programma una campagna di marketing digitale è necessario indicare obiettivi chiari, strumenti, strategie e canali a disposizione per raggiungerli. Oltre all’utilizzo di strumenti di email marketing è bene non dimenticare l’efficacia dei canali social, dove è fondamentale aggiungere gli hashtag #BlackFiday e #CyberMonday, insieme al nome della propria attività commerciale, così da differenziarsi dai competitor e focalizzare l’attenzione degli utenti sul proprio brand.

2 - Una user experience efficace

Per aumentare le conversioni è importante garantire all’utente un'esperienza d’acquisto personalizzata e senza interruzioni. La concorrenza è alta e l’obiettivo degli eShopper è quello di assicurarsi le offerte migliori. Per questa ragione i merchant dovranno dare risalto ad ogni categoria dedicata al Black Friday, oltre a rendere la customer journey più agevole possibile rimuovendo eventuali ostacoli che possano rallentare l'acquisto. L'introduzione di un guest check-out può essere una soluzione rapida per ottimizzare le vendite.

3 - Attenzione al mobile

Stando agli ultimi dati rilasciati dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, gli acquisti da smartphone crescono in tutti i settori (+65% rispetto al 2016), con un valore assoluto previsto di 5,8 miliardi di euro nel 2017. Un aspetto da non sottovalutare anche in occasione di Black Friday e Cyber Monday, perché il numero dei consumatori che acquisterà o consulterà gli eStore direttamente da smartphone sarà più elevato della media. Ecco perché è indispensabile avere un sito web responsive, adattato a tutti i dispositivi mobile, con grafica accattivante e rapidità di caricamento della pagina di check-out.

4 - Semplificare la fase di pagamento e di consegna

Durante la giornata del Black Friday è basilare prestare attenzione sia alla fase di pagamento sia a quella di consegna: per spedire nel più breve tempo possibile è necessario che il merchant sia sicuro di aver ricevuto il pagamento. Il commerciante, ad esempio, può offrire ai propri clienti la possibilità di pagare semplicemente attraverso il proprio home banking, ricevendo in tempo reale la conferma di pagamento e vedendo successivamente avviato il processo di spedizione. Un top driver per acquisti e fidelizzazione, infine, è la consegna gratuita.

5 - Informazioni e Trasparenza

Fornire informazioni affidabili e trasparenti è ancor più essenziale in queste giornate speciali e maggiormente caotiche anche per l'utente stesso. Il merchant dovrà illustrare sul proprio sito eCommerce le condizioni di sconto e offerta, norme sulla privacy, spedizione e, altro driver fondamentale: le condizioni di reso. Questi dettagli sono fondamentali per generare fiducia nel cliente, che sarà così spronato ad acquistare nuovamente in futuro.