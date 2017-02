Boris Fort nuovo direttore generale per Pizzoli

Entra in carica dal 1 febbraio. Pronti ulteriori 50 milioni di euro d'investimenti in uno dei più moderni stabilimenti produttivi per patate fresche e surgelate

Boris Fort, classe 1964 e una lunga esperienza maturata in Italia e all’estero con ruoli crescenti all’interno di importanti realtà nazionali ed internazionali quali Nestlé, dal 1 febbraio è stato nominato Direttore Generale dell’azienda Pizzoli. Una nuova sfida professionale in un momento molto importante per l’azienda che si avvia ad investire 50 milioni di euro in uno dei più moderni stabilimenti produttivi di produzione delle patate fresche e surgelate al fine di rafforzare la propria leadership sul mercato. L’azienda Pizzoli ha chiuso l’anno 2016 con un fatturato di 80 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente, rinnovando il suo ruolo da protagonista sul mercato nazionale facendo leva sempre più sull’innovazione in primis sul suo marchio leader Patasnella.