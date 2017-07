Bormioli Rocco Casa rilancia la brand awareness sui social

Il grande gruppo industriale attivo nella produzione vetraria investe in una social media strategy dedicata al comparto casa

Bormioli Rocco Casa punta sul miglioramento della propria brand awarness e sul coinvolgimento degli utenti attraverso i canali social, con una strategia firmata Iaki. Bormioli Rocco Casa è la business unit dedicata alla tavola del grande gruppo industriale Bormioli Rocco (440 milioni di fatturato), che produce referenze in vetro e in plastica per settori diversi, dalla ristorazione al farmaceutico.

Il progetto sul canale digitale ruota in particolare attorno alla pagina Facebook attraverso uno storytelling che rimanda all'italianità con le Italian table stories. L'idea è di trasformare il momento della preparazione della tavola in rituale di importanza centrale per vivere al meglio il momento conviviale stesso.

Ad ora la community dell'azienda sulla piattaforma di Zuckerberg ha superato i 70mila utenti e vanta un buon tasso di interazione. Nei post si trovano rimandi anche allo shop online, indice di una spinta alla vendita diretta e di un orientamento maggiormente b2c. E' solo una delle aziende che ci mostra come i social rendano possibile sperimentare nuovi terreni di dialogo e di vendita.