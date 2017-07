BrandLoyalty sigla un accordo triennale con Disney Emea

Il player di programmi di fidelizzazione nel retail alimentare inaugura una partnership con i marchi Disney, Star Wars, Pixar e Marvel

BrandLoyalty ha stretto un accordo triennale con Disney Emea volto a sviluppare programmi di fidelizzazione in Europa, Medio Oriente e Africa. La partnership tra la company e il player internazionale attivo nel retail alimentare e parte di Alliance Data System) sarà operativa a partire da gennaio 2018 e riguarderà i brand Disney, Star Wars, Pixar e Marvel.

Una collaborazione che consolida ulteriormente il rapporto tra BrandLoyalty e Disney, che già dal 2014 hanno sviluppato diverse loyalty promotion per diverse insegne retail. Tra le best practice italiane, la campagna Rollinz di Star Wars con Esselunga e la promozione Marvel Megapopz con Carrefour. Due iniziative che hanno avuto ottimo riscontro, in linea anche con il parallelo lancio cinematografico.

“L’accordo con Disney offre importanti opportunità per entrambe le società nei mercati di riferimento", commenta Bryan Pearson, presidente e Ceo di LoyaltyOne, società di Ads specializzata in coalition loyalty program: "Da un lato BrandLoyalty potrà avvalersi della notorietà planetaria di questi marchi per coinvolgere il consumatore con campagne promozionali e programmi fedeltà, sviluppati in modo tradizionale ed estesi a piattaforme digitali. Dall’altro, coordinando i tempi di lancio, Disney beneficerà di una cassa di risonanza con ricadute virali come è successo in Italia per Star Wars”.