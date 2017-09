Bricocenter a caccia di talenti e innovazione con SpeedUProgram

Una ricerca di personale che prova a sperimentare formule meno note e punta sull'intraprendenza e il gioco per individuare personalità distintive, capaci di alimentare l'innovazione interna. Questa la nuova iniziativa lanciata da Bricocenter per selezionare 10 talenti da inserire in azienda attraverso un percorso di 8 mesi.

Il programma SpeedUp si compone di due fasi: il primo mese i ragazzi creano il loro network all’interno dell’azienda, costruiscono relazioni e allargano i propri orizzonti anche grazie a esplorazioni nelle altre business unit di Adeo; i 7 mesi successivi prendono in carico un progetto strategico e lo portano a compimento, sotto la guida di un mentor loro affidato.

A chi si rivolge il programma: ai giovani laureati tra gennaio 2016 e settembre 2017 che hanno buona padronanza della lingua inglese o francese, un’esperienza di studio o lavoro di almeno 6 mesi all’estero e la disponibilità a spostamenti in Italia e oltreconfine.

I quattro step nel dettaglio: primo step del progetto è uno Skillgame multidisciplinare online per mettere in gioco le proprie capacità. I best performers accedono alla seconda fase: una video-intervista per individuare i caratteri distintivi e le attitudini dei concorrenti e le loro motivazioni a partecipare al programma. Il terzo e quarto step si svolgono in azienda attraverso un Business Game (19/20 ottobre), con 5 squadre che si sfidano in una simulazione, e una Contest Idea (7 novembre), in cui ognuno dei 20 finalisti racconta, attraverso un pitch di cinque minuti, la sua idea originale per un Bricocenter del futuro.