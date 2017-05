Burger King apre a Campoverde di Aprilia

Ha inaugurato un nuovo Burger King a Campoverde di Aprilia, nel Lazio, che porta a oltre 160 i ristoranti della catena presenti in Italia. Si trova lungo la Strada Regionale 148 Pontina che collega Latina con Aprilia, in direzione Roma, al kilometro 54,600.

Il nuovo design del ristorante richiama gli ingredienti del mitico Whopper, il famoso hamburger, prodotto bandiera di Burger King: materiali naturali di cui il legno è la base principale per riuscire a coinvolgere e attrarre i clienti in modo da farli sentire in un luogo confortevole e familiare.

L’idea di base è riassunta nello slogan “a modo tuo”: il concetto fondamentale di Burger King secondo il quale ogni hamburger cotto alla griglia è leggermente diverso dagli altri e quindi unico e speciale.

Il nuovo ristorante è un locale di 400 m² con oltre 140 posti all'interno e più di 30 posti all'esterno in comune con il bar Esprè.

Non manca il classico King Drive per chi ha fretta, la Play King digitale interattiva, il servizio WI-FI sempre in funzione e del tutto gratuito. Aperto dalle ore 10:00 alle ore 23:00 dal Lunedì al Giovedì, nel week end fino alle 24:00.