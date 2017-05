Dal mese di maggio è ufficiale il nuovo avvicendamento nell''Executive Team di Burger King Italia: Filippo Maria Catenacci guiderà la divisione Franchising.

Dopo più di un decennio di esperienza come avvocato in studi internazionali, è entrato in Burger King Italia con il ruolo di "Head of Legal & Compliance" per seguire la gestione legale del piano di espansione quinquennale del Gruppo nel nostro Paese, piano che prevede l’apertura di 300 nuovi ristoranti entro il 2020 e l’assunzione di circa 5.000 persone.

Nel nuovo ruolo di Responsabile della divisione Franchising seguirà la ricerca e gestione degli affiliati in ogni suo aspetto, supportandoli nello sviluppo e nel rafforzamento della rete, e nell’introduzione sul mercato di nuovi prodotti e servizi.