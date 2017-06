Cadoro e Pastificio Veneto: nasce l’intesa

Alla base dell’accordo stretto tra Cadoro e Pastificio Veneto c’è la realizzazione di una linea dedicata con sei referenze vegane e biologiche

Alla base dell’accordo stretto tra Cadoro, attivo con 23 punti di vendita in Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, e Pastificio Veneto, sezione della Cooperativa Noigroup dedicata alla realizzazione di pasta fresca artigianale, c’è la realizzazione di una linea dedicata, a marchio proprio, con sei referenze vegane e biologiche, cinque tortelli ravioli e una versione bigoli, con materie prime a km 0.

Pastificio Veneto è nato per occuparsi in primis di integrazione socio-lavorativa e lo farà anche nei confronti di Cadoro, che gli affida così le assunzioni in ambito della legge 68/99, attraverso l’art.14 della cosiddetta Legge Biagi, che consente alle aziende di assolvere una parte dei propri obblighi da una Cooperativa di tipo B, a patto che la stessa crei occasioni di lavoro per la stessa Cooperativa. Un legame favorito dall’impegno della Provincia di Treviso.

Il presidente di Noigroup, Fabio Panizzon, spiega: “È la prima volta in Italia che un’azienda del calibro di Cadoro acquista prodotti da una Cooperativa di tipo B per permettere l’inserimento di persone individuate come “svantaggiate sociali”. Siamo felici di poterlo fare in un contesto che restituisce valore al territorio sotto forma di sapori della tradizione, realizzati con sensibilità e consapevolezza alimentare”. Il direttore generale di Cadoro, Luca Bovolato, aggiunge: “Questo progetto si aggiunge a tutti quelli che da oltre 50 anni Cadoro porta avanti nella e per la comunità e nella terra in cui è presente. Questa collaborazione apre a scenari del tutto nuovi, che contiamo di poter replicare ed estendere ovunque siamo presenti con l’insegna Cadoro”.